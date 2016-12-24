القبض علي شخصين بحوزتها 1000 تذكرة هيروين وأسلحة نارية ببني سويف‎

ألقت قوات الشرطة بمركز الفشن جنوب بني سويف، القبض علي عاطلين بحوزتهما 1000 تذكرة هيروين، وأسلحة نارية داخل أحد المزارع بقرية العجرة دائرة المركز.

وتلقي اللواء محمد الخليصي مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء خلف حسين مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات تفيد بوجود شخصين بمركز الفشن يتاجران في المخدرات، وعلي الفور كلف بسرعة تحري المعلومة والقبض عليهما.

وعقب تقنين الإجراءات اللازمة، قاد الرائد محمد إبراهيم رئيس مباحث الفشن، يعاونه النقيب محمد محروس معاون المركز، حملة مكبرة علي أحد المزارع بقرية العجرة دائرة المركز، وألقى القبض علي، عبدالعظيم ،م ،ك، 24 عام، عاطل، و معتز ،ع،ع، 21 سنة، عاطل، وبحوزتهما 1000 تذكرة هيروين، وبندقية آلية، و15 طلقة، وفرد خرطوش 16، و3500 جنيه، وميزان حساس، وتحرر محضر بالواقعة برقم 8164 إداري مركز الفشن، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.