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القبض على رجلين مسلحين بالسكاكين قرب كنيس يهودي في فيينا

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القبض على رجلين مسلحين بالسكاكين قرب كنيس يهودي في فيينا القبض على رجلين مسلحين بالسكاكين قرب كنيس يهودي في فيينا

الشرطة النمساوية – أرشيفية

ألقت الشرطة النمساوية القبض على رجلين مسلحين بالسكاكين قرب كنيس يهودي في العاصمة فيينا.

وذكرت قناة “روسيا اليوم” أن الرجلين – من أصول أفغانية – تم القبض عليهما اليوم السبت وهما يجلسان على دكة قرب الكنيس، مشيرة إلى أن حراس الكنيس اقتربوا منهما للاستفسار عما كانوا يفعلونه هناك ليجيبوا أنهم من اليهود وينتظرون الحاخام والمصلين .

وقام الحراس بإخطار الشرطة المحلية، المتمركزة في مكان قريب واتضح أن أحدهما معروف لدى السلطات.

ولم تشر القناة إلى ما إذا كان المشتبه بهما خططا لتنفيذ هجوم أم لا، علما بأن الليلة يبدأ أول يوم في عيد “هانوكا” اليهودي الذي يستمر لمدة ثمانية أيام.

وتشهد الدول الأوروبية، حالة من الاستنفار الأمني مع حلول عيد الميلاد ورأس السنة خاصة بعد تعرض أحد الأسواق في مدينة برلين قبل أيام إلى هجوم نفذ بشاحنة وتسبب بمقتل 12 شخصا وأعلن تنظيم داعش الإرهابي لاحقا المسؤولية عنه.

أ ش أ

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