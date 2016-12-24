أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

سقوط تاجرى سلاح أبيض بطنطا بحوزتهما 34 قطعة

Google+ Print
سقوط تاجرى سلاح أبيض بطنطا بحوزتهما 34 قطعة سقوط تاجرى سلاح أبيض بطنطا بحوزتهما 34 قطعة

> الغربية - إسلام الخياط

تمكن ضباط المباحث الجنائية بقسم أول طنطا، اليوم السبت، من ضبط مسجلين خطر، يتاجران فى الأسلحة البيضاء  بدائرة القسم.   

 

كان اللواء حسام الدين خليفة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من العميد إيهاب طلعت مأمور قسم أول طنطا، من الرائد أحمد الهرميل بتمكن معاونيه النقباء محمد عمار ومحمد العسال من ضبط  "إسلام ع أ ال"، 29 عاما، عاطل، سبق اتهامه فى 9 قضايا، مخدرات، سلاح أبيض -ضرب ، آخرها القضية رقم 33430 / 2016 جنح أول طنطا، سلاح أبيض، وبحوزته عدد 34  قطعة سلاح أبيض مختلفة الأحجام والأشكال، بقصد الاتجار، و"م ت ه" مسجل بدائرة القسم. 

 

بمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط، اعترفا بملكيتهما الأسلحة بقصد الاتجار،  حرزت المضبوطات،  وحررالمحضر رقم 38194 جنح قسم أول طنطا 2016 .

المتهمان والمضبوطات

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365