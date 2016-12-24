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ضبط 5.5 طن دقيق وأرز قبل تهريبها داخل سيارتين فى بنى سويف

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ضبط 5.5 طن دقيق وأرز قبل تهريبها داخل سيارتين فى بنى سويف ضبط 5.5 طن دقيق وأرز قبل تهريبها داخل سيارتين فى بنى سويف

>بنى سويف – هانى فتحى

ضبطت وحدة مباحث بمديرية أمن بنى سويف، برئاسة المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، اليوم السبت، سيارتين محملتين ب5.5 طن من الدقيق المدعم والأرز قبل تهريبها وبيعها فى السوق السوداء.

 

وضبط مباحث التموين سيارة ربع نقل رقم 101294 نقل بنى سويف، أثناء مرورها من أمام مديرية أمن بنى سويف، محملة بـ 3 أطنان دقيق بلدى مدعم بدون فواتير قبل بيعها بالسوق السوداء، وتم التحفظ على السيارة والدقيق، وكل من "علاء .م.ح" ، تاجر ، و"محمد .م.ص"، تاجر، و"شعبان .م.ش"، سائق السيارة، وتحرر بذلك المحضر رقم 25829 جنح مركز بنى سويف لسنة 2016.

 

كما تم ضبط سيارة ربع نقل رقم 109561 نقل المنيا، محملة بكمية 2.5 أرز تموينى بدون فواتير قبل بيعه بالسوق السوداء بدائرة مركز الفشن جنوب المحافظة، وتم التحفظ على السيارة وسائقها "فولى .ع.ف"، وتحرر بذلك المحضر رقم 50 جنح مركز الفشن.

 

وضبطت الحملة مجموعة من المخالفات التموينية المتنوعة بدائرة المحافظة، تمثلت فى "بيع بأزيد من السعر الرسمى، عدم الإعلان عن الأسعار لتضليل المستهلك، وعدم حمل شهادة صحية تفيد خلو القائم بالنشاط من الأمراض، إدارة منشأة بدون ترخيص، وتم تحرير المحاضر اللازمة وإخطار النيابة العامة لتتولى التحقيق بشأنها.

  


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