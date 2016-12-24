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ترامب يطلب أسماء المسئولين عن مكافحة «التشدد العنيف»

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ترامب يطلب أسماء المسئولين عن مكافحة «التشدد العنيف» ترامب يطلب أسماء المسئولين عن مكافحة «التشدد العنيف»

دونالد-

طالب الفريق الانتقالي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب من وزارتي الخارجية والأمن الداخلي قائمة بأسماء المسؤولين الحكوميين الذين يعملون في برامج مكافحة ما يسمي بـ “التشدد العنيف”.

وكشفت قناة “الحرة” الأمريكية الليلة، أن الطلب المقدم إلى الوزارتين تضمن مجموعة من البرامج التي تسعى لمنع العنف من جانب أي متشددين من أي فئة بما في ذلك عمليات التجنيد التي تقوم بها الجماعات الإسلامية المتشددة داخل الولايات المتحدة وخارجها.

وأشارت إلى أن ممثلين لترامب في وزارة الخارجية سعوا إلى الحصول على قائمة بالمناصب في قسم مكافحة التشدد العنيف الملحق بمكتب مكافحة الإرهاب، فيما لم توضح معرفة سبب طلب فريق ترامب الحصول على تلك الأسماء.

يشار إلى أن ترامب انتقد مرارا الرئيس باراك أوباما وقال إنه لم يقم بما يجب لمكافحة المسلمين المتشددين، وانتقد أيضا رفض أوباما استخدام مصطلح “الإسلام المتطرف” لوصف تنظيم “داعش” وجماعات متشددة أخرى.

أ ش أ

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