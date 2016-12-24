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القبض على 160 جزائريا يستقطبون الشباب لـ"داعش" عبر السوشيال ميديا

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القبض على 160 جزائريا يستقطبون الشباب لـ"داعش" عبر السوشيال ميديا القبض على 160 جزائريا يستقطبون الشباب لـ"داعش" عبر السوشيال ميديا

> كتبت آمال رسلان
استطاع جهاز "مخابرات الشرطة" الجزائرى، توقيف أكثر من 160 جزائريًّا لهم علاقة مباشرة مع تنظيم داعش الإرهابى فى العراق وسوريا وليبيا، وتفكيك ما يفوق 30 خلية كانت تستهدف استقطاب الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية عبر شبكات التواصل الاجتماعى المختلفة.

ونقلت صحيفة "الشروق" الجزائرية، عن مصادر أمنية قولها، إن جهاز مخابرات الشرطة تمكن من خلال "جيشه الإلكترونى" من مراقبة المواقع المحرضة على الإرهاب، والحسابات الداعية للانضمام لـ"تنظيم الدولة - داعش".

وكشفت مصادر أمنية لـ"الشروق"، عن أن مصالح وفروع الشرطة تتلقى عديدًا من البلاغات بشأن منشورات إرهابية دعائية أو مشاركات فى منتديات إرهابية، إلى جانب اتصالات تحمل شبهات تنظيمات إرهابية محلية أو دولية، مشيرة إلى أن هذه المصالح تمكنت خلال 10 أشهر من العام الجارى 2016، من توقيف 160 شخصًا، وتفكيك ما يزيد على 30 خلية تعمل على دعم وإسناد الإرهاب إلكترونيًّا.

وأوضحت الصحيفة الجزائرية، أن تحقيقات جهاز "مخابرات الشرطة" توصلت إلى أن خلايا التجنيد تستهدف شباب الأحياء الفقيرة، عبر إغرائهم بالأموال، كما تستهدف محدودى الثقافة، والفتيات اليائسات اللواتى يتم إرسالهن لتنظيم الدولة فى إطار ما يُسمّى بـ"جهاد النكاح" بعد إقناعهن بالانضمام للتنظيم الإرهابى فى العراق أو سوريا أو ليبيا.

 


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