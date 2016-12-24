نشرةONA ا MBC تحصد جائزة الدير جيست..الشاب خالد ضيف “صاحبة السعادة”..إهداء جائزة CBC والنهار لروح الشهيدة ماجي‎

إعداد – إنجي لطفي

تقدم وكالة «ONA» للأنباء نشرتها الإخبارية الخاصة بوسائل الإعلام، وبرامج «التوك شو»، وغيرها التي تعرض على الشاشة المصرية.

حصدت قناة ” MBC مصر” جائزة أفضل قناة عامة في مصر خلال عام 2016 في إستفتاء مجلة وموقع “دير جيست” حيث اختار الجمهور في الإستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 750 الف شخص قناة ” MBC مصر” لتحتل المرتبة الأولى في مصر كأفضل قناة تليفزيونية..للمزيد

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> أهدت قنوات cbc والنهار جائزة أفضل قناة أخبار التي حصلت عليها cbcاكسترا إلى روح الطفلة الشهيدة ماجي مؤمن وشهداء الإعتداء الإرهابي الجبان على الكنيسة البطرسية والذي وقع في الحادي عشر من ديسمبر الجاري..للمزيد

نجحت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في تسجيل حلقة هامة مع الفنان الجزائري العالمي، الشاب خالد، لتذاع علي حلقتين يومي الإثنين والثلاثاء القادمين في برنامج “صاحبة السعادة”، والذي تقدمه علي شاشة “سي بي سي” وذلك في تمام الحادية عشر مساءً..للمزيد

يستضيف برنامج “هنا العاصمة”، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة “سي بي سي” كل من الدكتور محمود العلايلي، والإعلامي إبراهيم الجارحي، والكاتبة عفاف السيد، والسياسية أميرة العادلي، وذلك في فقرة المناظرات الأسبوعية 4 + 1، مساء غدًا..للمزيد