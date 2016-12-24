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«الوزراء» يعتمد 80 مليون جنيه لمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة

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«الوزراء» يعتمد 80 مليون جنيه لمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة «الوزراء» يعتمد 80 مليون جنيه لمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة

شريف إسماعيل

(أ.ش.أ)

وافق مجلس الوزراء على اعتماد 80 مليون جنيه، لتنفيذ مشروع المعالجة الثلاثية لمحطة الصرف الصحي بقرية بلانة بمحافظة أسوان، فيما أكد محافظ أسوان مجدي حجازي، اليوم، أنه جارى إعداد التصميمات مع الاستشاري المختص، والتي قاربت على الانتهاء.

وأضاف المحافظ، في تصريح، أنه سيتم فور تنفيذ المعالجة الثلاثية، استغلال مياه الصرف عقب معالجتها في أعمال الري من خلال صرفها على الترع، لافتًا إلى أن ذلك يساهم في تنفيذ الحل الدائم للمحطة، والذي ستنتهي معه كافة الآثار السلبية التي كانت تنجم عنها خلال السنوات الماضية.

ومن جانبه، أوضح رئيس جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، المهندس يوسف حلمي، أن الأعمال الجارية، التي تنفذها شركة مياه الشرب، تتمثل في أعمال تعلية وتقوية لجسر عبد الناصر بمحطة بلانة، بطول 300 متر، ليساهم في تخزين كميات المياه المنصرفة من المحطة في مسطح 60 فدانًا، حيث يتم تنفيذ هذه الأعمال من خلال جهود ومعدات الشركة الذاتية بتكلفة تصل إلى 150 ألف جنيه، ويستغرق تنفيذها شهرين.

 

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