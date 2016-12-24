الإثنين والثلاثاء.. الشاب خالد ضيف «صاحبة السعادة» علىCBC

كتبت – إنجي لطفي

نجحت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس، في تسجيل حلقة هامة مع الفنان الجزائري العالمي، الشاب خالد، لتذاع علي حلقتين يومي الإثنين والثلاثاء القادمين في برنامج “صاحبة السعادة”، والذي تقدمه علي شاشة “سي بي سي” وذلك في تمام الحادية عشر مساءً.

ويدور اللقاء حول بداية الشاب خالد في عالم الرأي، وكيف كانت التحديات التي أمامه؟، وكيف تغلب عليها؟، كما يتحدث عن سر وصوله إلى عالم التجومية بسرعة، وما المميز في أغنياته التي جعلت الجميع يتغنى بها ببهجة؟.

ويتناول اللقاء أيضًا إلى بدايته في عالم الغناء، وما الذي جعل أغاني الراي تنتشر بسرعة بين الشباب في وقت وجيز؟، وما رؤيته لمشواره الغنائي الذي قدمه؟، وهل هناك نجاح لم يحققه بعد؟.

كما يتطرق الحوار إلى نشأته وحياته الشخصية، وكيف أثرت في تكوينه الغنائي وجعلته يخوض مجالًا كبيرًا مثل الغناء؟، كما يتحدث عن رؤيته للغناء الآن، وما أبرز التحديات التي تواجهه؟، وكيف نجح في دمج الموسيقى مع الكلمات ليخرج بأغنيات مثل التي قدمها ونجحت في الانتشار بالوطن العربي بسرعة لتصل إلى قلوب الشباب؟،.

كما يقدم الشاب خالد، خلال الحلقة، عددًا من أشهر أغنياته بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى التي يتناولها اللقاء.