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مياه القناة تنسق مع القوات المسلحة لتلبية مطالب القرى الأكثر احتياجا

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مياه القناة تنسق مع القوات المسلحة لتلبية مطالب القرى الأكثر احتياجا مياه القناة تنسق مع القوات المسلحة لتلبية مطالب القرى الأكثر احتياجا

>الإسماعيلية - جمال حراجى

عقد، اليوم، المهندس محمود طه عبد اللطيف رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب اجتماعا بحضور العميد إبراهيم برهام ممثلا عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتم خلال الاجتماع بحث احتياجات قرى الظاهرية وأم عزام والفردان والظاهرية (كفر الشيخ عطية - الغرابوة) من الصرف الصحى ومياه الشرب وتركيب محطتين فى أم عزام ومحطتين بمجمع محطات القصاصين لتغذية أم عزام والبعالوة خط 8 بوصة وقرية الفردان بمسافة 8 كيلو مترات طولى وأقطار 6.4 متر.

 

وأشار طه إلى أن اللقاء يأتى فى إطار استمرار المتابعة وتوفير مطالب القرى الأكثر احتياجا فى خدمات الصرف الصحى ومياه الشرب، تمشيا مع توجهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.


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