جامعة الإسكندرية: لدينا برامج متميزة بالتعاون مع جامعات عالمية

الإسكندرية- أسماء على بدر

اكد الدكتور محمد اسماعيل عبده نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون فرع مطروح ان الطالب هو اساس العملية التعليمية الذى يجب ان توجه اليه برامج تطوير التعليم العالى باعتباره المخرج الاساسي للتعليم العالى مشيراً الى ان جامعة الاسكندرية تتميز بوجود برامج تعليمية متميزة فى مرحلتى البكالريوس والدراسات العليا وتمنح العديد من الدرجات العلمية المشتركة بالتعاون مع جامعات عالمية .

جاء ذلك خلال انعقاد الندوة التى نظمها اعضاء لجنة خبراء إصلاح التعليم العالى H.E.R.E. اليوم، بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بحضور عمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بجامعة اﻻسكندرية وعدد من الجامعات المصرية .

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واضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، ان اصلاح وتطوير التعليم العالي يجب ان يتناول عدة محاور هي التعليم والطلاب والخريجين واعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والبحث العلمى وخدمة المجتمع وتنمية البيئة

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واشار الدكتور صديق عبد السلام نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث السابق، ان الجامعات الكبري تركز اهتماماتها ومقرراتها وبرامجها على الطالب، ودعا الى العمل على تطوير التعليم فى مرحلة ما قبل التعليم الجامعى عن طريق تغيير وتطوير المناهج الملائمة لبيئة العمل.

واضاف ان انعقاد هذه الندوة بما يمثله اعضاؤها من خبرات كبيرة فى مجال تطوير التعليم العالي تتواكب مع التطور الهائل في التعليم العالي يثرى الندوة كثيرا لكى تعم اﻻستفادة.

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واوضح الدكتور ياسر الشايب مدير المكتب الوطنى لبرامج الاتحاد اﻻوروبىNEO ان اعضاء لجنة خبراء اصلاح التعليم العالي هم مجموعه منتقاة من اساتذه الجامعات المصرية تقوم بالبحث والتطوير المستمر مع كبرى الجامعات بدول الاتحاد الأوروبي واشار انه فى عام 2017 ستتم اقامه عدد من ورش العمل عن التربية والتعليم الطبي وتنمية الطلاب، تضمنت الندوة ايضا تقديم عدة عروض تقديمية من اعضاء اللجنة حول قضايا اصﻻح التعليم العالي.