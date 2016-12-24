أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط

Google+ Print
الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط الانتهاء من تشكيل مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط

>دمياط - معتز الشربينى

استقبل عطا خليفة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اليوم، مجلس أمناء المحافظة بعد تشكيله النهائى.

 

انتهى مجلس الأمناء من جلسة انتخاب رئيس ونائب مجلس أمناء محافظة دمياط التى أسفرت عن فوز المهندس عوض محمد عوض رئيسا لمجلس أمناء المحافظة، والمستشار حمدى المشد وكيلا للمجلس.

 

كما ضم المجلس فى عضويته لأول مرة المستشار الدكتور وليد محمود ندا نائب رئيس مجلس الدولة وعضو محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة والمستشار طه الطحان نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وعضو المكتب الفنى بدمياط والدكتور ممدوح صوفان رئيس جامعة دمياط السابق.

 

ومن جانبه هنأ الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط  المجلس الجديد وحثهم على دعم قطاع التعليم فى دمياط وتقديم كل خبراتهم للنهوض بالتعليم والعملية التعليمية لصالح أبناء دمياط.

 

يذكر أن المهندس عوض محمد عوض كان رئيسا لمجلس أمناء المحافظة المنحل.

 

مجلس أمناء التربية والتعليم بدمياط


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365