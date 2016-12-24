أخبار عاجلة

محلب: الإقبال على تقنين أراضي الدولة يؤكد قوة الوازع الوطني لدى الشعب -
بروتوكول بين "التنظيم والإدارة" والنيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية -
الحكومة: إيقاف صرف المقررات التموينية للبطاقات غير المُحدثة مطلع يوليو -
رئيس هيئة النيابة الإدارية: رد 132 مليار جنيه من قضايا الفساد إلى خزانة الدولة -
"بقالي التموين" تعلن حل أزمة ماكينات صرف المقررات التموينية -
إنفوجراف- الطريقة الصحيحة لاستخدام "الهايلاتير" -
ماذا يحدث لك عند إضافة الملح للقهوة؟ -
القبض على مشتبه به على خلفية هجوم دورتموند -
بوتين: العلاقات الأمريكية الروسية تدهورت في ظل حكم ترامب -
بالصور.. تشييع جنازة رئيس مباحث الغنايم بأسيوط -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر

إشتباكات دامية بين أهالي سوهاج والشرطة بالأسلحة وحرق أربع سيارات شرطة والطريق يتحول لكتلة من اللهب

  • مصر
  • 136
Google+ Print
إشتباكات دامية بين أهالي سوهاج والشرطة بالأسلحة وحرق أربع سيارات شرطة والطريق يتحول لكتلة من اللهب إشتباكات دامية بين أهالي سوهاج والشرطة بالأسلحة وحرق أربع سيارات شرطة والطريق يتحول لكتلة من اللهب

قام عدد من الأهالي بقرية الدنافقة بمركز دار السلام جنوب شرق محافظة سوهاج، بالإشتباك بالأسلحة الثقيلة والرصاص الحي مع قوات الشرطة عقب وصولها للمنطقة، لفض قطع الأهالي لطريق “سوهاج – قنا” الزراعي الشرقي، عقب اختفاء طفل بعد أن وردت أنباء لأقاربه بأنه تم اختطافه بغرض الحصول علي فدية، ولدى وصول القوات للمنطقة اندلعت المواجهات بين الجانبين ورشق الأهالي القوات بالحجارة، وتم تحطيم 3 سيارات بينما تم إشعال فى أخرى، خاصة بمأمور مركز دار السلام، وتمكنت الشرطة من إلقاء القبض علي 6 أشخاص من مثيري الشغب، بعد أن دفعت بتعزيزات أمنية كبيرة من قوات الأمن وعدد من المدرعات .

كما أكد شهود العيان في المنطقة، أن الطريق الزراعي الشرقس من قرية الدنافقة، تحول إلي ساحة للحرب بين أهالي القرية ورجال الشرطة، كما تحول الطريق إلي كتلة من اللهب، وذلك بعدما أشعل أهالي القرية النار في إطارات السيارات، ليقوموا بإلقائها علي رجال الشرطة وسياراتهم، وأكد أيضا أن تعامل أفراد الشرطة بعنف مع الأهالي هو ما أشعل نار غضبهم، مما أدي إلي إشتباكهم مع رجال الشرطة، ليقوم أهالي القرية بإحراق أربع سيارات من سيارات الشرطة، بالإضافة إلي حجم الخراب والدمار الذي حل بالقرية .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

معلومات الكاتب

رئيس قسم الأخبار