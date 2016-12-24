الخارجية الأمريكية تترك ما يحدث في دول العالم وتحذر رعاياها بالذهاب إلي مصر

سمر العشري

انتشرت الإرهاب في العالم كله وكان بداية انطلاقه من حيث نشأ, فكانت الدول العربية والإسلامية هي أول من تعرضت إلي الإرهاب بجميع أشكاله وبمختلف الطرق, ولكنه انتشر وبصوره واسعه منذ عام 2010 وتم الاهتمام به من بعض الدول ,مما جعله يزداد قوه وشراسة حتي وصل إلي الدول التي تدعمه سواء بالمال أو السلاح, فبعد الحوادث الإرهابية التي حدثت مؤخرا في فرنسا ومصر وألمانيا ولندن وتركيا مؤخرا وأمريكا نفسها وما يحدث حتي الآن في ليبيا والعراق واليمن وسوريا .

صحيفة رويترز الخارجية الأمريكية تحذر رعاياها المسافرين إلي مصر من هجمات إرهابية جديده :

بعد حادثة انفجار الكنيسة البطرسية بالعباسية التي تم تفجيرها بواسطة مجموعه إرهابيه, وبعض الأعمال الإرهابية الأخري التي حدثت في نفس الشهر من حادثة شارع الهرم وما يحدث في سيناء, فقد استشعرت الولايات المتحدة الأمريكية الخطر علي رعاياها فصدر بيان من وزارة الخارجية الأمريكية امس الجمعة طالبة من رعاياها تجنب التواجد الصحراء الغربية وشبه جزيرة سيناء خارج منتجع شرم الشيخ , تاركين ما حدث في تركيا مؤخرا أمام كاميرات الإعلاميين والصحفيين وأيضا ما حدث من عملية دهس في العاصمة الألمانية برلين .

إلي متي سوف يتجاهل المجتمع الدولي ان مصر وحدها هي التي تدفع النصيب الأكبر من الإرهاب ؟

شبكةعيونالإخبارية

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