مدير أمن دمياط يلتقى أعضاء مجلس النواب لاستعراض المشاكل الأمنية

دمياط - عبده عبد البارى

التقى اللواء نادر جنيدى مدير أمن دمياط مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة دمياط، وتناول اللقاء المستجدات فى الشارع الدمياطى والمشاكل الأمنية والقصور الأمنى فى بعض الأماكن، كما تمت مناقشة شكاوى المواطنين من المؤسسات الأمنية التى تلقاها النواب لوضعها أمام مدير أمن دمياط.

وكذلك مشكلات الإشغالات والباعة الجائلين بمدينة رأس البر والوضع الأمنى بها خلال الشتاء خصوصاً زيادة مشكلة السرقات.

كما شدد النواب على ضرورة التعامل الحازم مع الإشغالات فى شوارع دمياط خاصة التجارى والشرباصى والتصدى بكل حزم لظاهرة البلطجة وفرض السيطرة، وكذلك الحالة المرورية، وضرورة تكثيف التواجد المرورى وتنظيم الشارع، وتم وضع بعض الحلول لحل الاختناقات المرورية فى ميادين المحافظة، وتحقيق الأمن فى الشارع بطريقة مرضية للمواطن وتأمين دور العبادة والكنائس خلال أعياد الميلاد المجيد.