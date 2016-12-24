أخبار عاجلة

برنامج خاص لتجهيز مايوكا في الزمالك -
تقرير bein sport اليغري ينتصر على انريكي بثلاثية -
تكثيف الإجرارات الأمنية في ألمانيا قبل موقعة بايرن ميونيخ وريال مدريد -
عبدالغني يطالب الحكومة بتطبيق «تعريفة» المياه والصرف الصحي -
وزير الخارجية أمام «النواب»: أزور السودان لإزالة سوء الفهم -
مصرفيون: طرح سندات دولارية في البورصات العالمية يفاقم مشكلة الديون -
فيديو| إعلامية: «حق شهداء الكنيستين هيرجع» -
رئيس إحدى اللجان بالمنوفية: حضر 20 ناخبا فقط -
وزير إسرائيلي: إغلاق معبر طابا جرى بالتنسيق مع مصر -
يديعوت: «إيمان المصرية» أسمن سيدة بالعالم أصبحت أكثر نحافة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الكويت والسعودية وقطر يبحثون سبل الاستقرار النفطي عالميًا

Google+ Print
الكويت والسعودية وقطر يبحثون سبل الاستقرار النفطي عالميًا الكويت والسعودية وقطر يبحثون سبل الاستقرار النفطي عالميًا

انخفاض النفط “أرشيفية”

بحث وزير النفط ووزير الكهرباء والماء الكويتي عصام المرزوق، مع وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد الفالح، ووزير الطاقة والصناعة القطري رئيس منظمة “أوبك” محمد السادة سبل تعزيز الاستقرار النفطي العالمي.

وذكر بيان صادر عن مؤسسة البترول الكويتية، عقب الاجتماع،أن الاجتماع يأتي في إطار المشاورات المستمرة حول سبل تعزيز التعاون بين الدول الثلاثة، وبحث أوضاع أسواق النفط العالمية وسبل تعزيز استقرار الأسواق وإعادة التوازن بين العرض والطلب العالميين.

وأضاف البيان أن هذا التشاور يأتي بعد الاتفاق التاريخي لمنظمة “أوبك” 30 نوفمبر الماضي خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، تلاه إعلان مجموعة من الدول المنتجة من خارج المنظمة خفضا للإنتاج يصل إلى نحو 560 ألف برميل يوميا.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

الصناعات المعدنية: تراجع أسعار المعادن غير الحديدية في بورصة لندن

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

بعد ارتفاع أسعار اللحوم والأسماك والدواجن اليوم.. البروتين حلم المواطن المستحيل

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية

ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق المحلية والعالمية