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إنتشار مرض "الحمي القلاعية" في محافظة المنيا

  • هو وهى
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إنتشار مرض "الحمي القلاعية" في محافظة المنيا إنتشار مرض "الحمي القلاعية" في محافظة المنيا

ظهور أعراض مرض "الحمي القلاعية" علي بعض رؤوس الماشية في محافظة المنيا ، وقد ناشد فلاحو مركز ملوي ومركز أبوقرقاص التابعين لمحافظة المنيا مديرية الطب البيطري بذلك ، علي أن يتم تنظيم حملات للتحصين ضد المرض .

عراض المرض التي تظهر علي الماشية :

  • إرتفاع في درجات الحرارة .
  • الضعف العام .
  • ظهور فقاعات مائية علي الأقدام .
  • تقرحات بين الأظافر تؤدي إلي صعوبة  الحركة والمشي .

فصل الشتاء وعلاقتة العكسية مع المرض :

قال أحد الفلاحين لقد فوجئنا بالمرض وأعراضه في فصل الشتاء ، ذلك لأن الحمي القلاعية تظهر أعراضها في فصل الصيف بسبب إرتفاع درجات الحرارة ، إنتقل الفيروس بسرعة وأصيب نحو 90% من المواشي في قرية مركز أبو قرقاص ، ونفقت الكثير من الرؤوس علي الرغم من تحصين الطب البيطري للماشية بشكل دائم لكنه لم يمنع ظهور المرض .

أيضا ظهرت أعراض المرض علي الماشية في مراكز أخري في المحافظة مثل ( ملوي _ البرشا _ قلندول) وقد نفقت الكثير من الرؤوس بهذه المراكز .

قام الأهالي بإستخدام الوصفات الشعبية وقد أعطت نتائج إيجابية أفضل من التحصينات التي لم تمنع ظهور المرض ، ذلك عن طريق دهان أظهر الماشية بالخل والبصل .

 

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رئيس قسم الأخبار