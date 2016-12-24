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حظك اليوم برج العقرب الأحد 25 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج العقرب الأحد 25 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج العقرب الأحد 25 ديسمبر 2016

مهنياً: يسلط هذا اليوم الضوء على الأمور المهنية التي تواجه بعض التحديات والعرقلات

عاطفياً: تمضي اوقاتاً طيّبة مع الشريك الذي يشرح لك طموحاته وأهدافه، وتسعيان معاً إلى تحقيق حلم راودكما منذ زمن

صحياً: ساعد نفسك للتخلص من بعض الأعباء التي ترهق أعصابك وصحتك

ابراج مكتوب

برج العقرب

أنت سعيد الحظ اليوم فربما تتخذ خطوة جديدة نحو هدفك ولذلك ستشعر بالسعادة على مدار اليوم. تشعر أن لديك قدرة عالية على التركيز ولذلك ربما تستغل هذا التركيز في إقناع بعض المعارضين لك بوجهة نظرك. استمتع بروح المغامرة اليوم من خلال الدخول في مشروعات جديدة لم تتطرق لها من قبل.

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