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ركاب الطائرة الليبية المختطفة يعودون إلى ديارهم

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ركاب الطائرة الليبية المختطفة يعودون إلى ديارهم ركاب الطائرة الليبية المختطفة يعودون إلى ديارهم

أرشيفية

أعلن وزير داخلية مالطا كارميلو أبيل، أن ركاب الطائرة الليبية المختطفة التي تم تحويل مسارها إلى مالطا، غادروا اليوم عائدين إلى ديارهم.

وذكرت ذلك قناة (سكاي نيوز) عربية، مشيرة إلى أن خاطفان ليبيان غيرا مسار رحلة داخلية كانت متجهة من سبها جنوبي ليبيا إلى طرابلس في الشمال الغربي، إلى مطار فاليتا في جزيرة مالطا في البحر المتوسط.

وطلب المختطفان – وهما من أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي – اللجوء إلى أوروبا، وإنشاء حزب سياسي جديد يعبر عن انتمائهم.

وبعد ساعات من المفاوضات، انتهت المواجهة سلميا مع الخاطفين بالإفراج عن ركاب الطائرة وطاقمها وخروج الخاطفين مستسلمين.

ورجحت الشرطة في مالطا أن يتم عرض الخاطفين، اللذين هددا بتفجير الطائرة بقنابل يدوية، على المحكمة اليوم.

أ ش أ

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