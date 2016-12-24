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معارض سورى:بقاء الأسد لا يعتمد على رغبة المعارضة بل يرتبط بالمصلحة الوطنية

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معارض سورى:بقاء الأسد لا يعتمد على رغبة المعارضة بل يرتبط بالمصلحة الوطنية معارض سورى:بقاء الأسد لا يعتمد على رغبة المعارضة بل يرتبط بالمصلحة الوطنية

>(أ ش أ)

أكد المعارض السورى جمال سليمان، اليوم السبت، أن بقاء الرئيس السورى بشار الأسد على رأس السلطة فى البلاد لا يعتمد على رغبة المعارضة فى بقائه أو رحيله بل بما تستوجبه المصلحة الوطنية.

ونقلت قناة (روسيا اليوم) عن سليمان قوله "اليوم يجب علينا النظر إلى المصالح الوطنية السورية.. فإذا كانت المصلحة الوطنية تفترض غياب فريق من المعارضة.. فليغب.. لأن هذا الفريق لا يمكن أن يكون أغلى من سوريا.. وإذا كانت تفترض رئيس جديد للبلاد.. فليكن".

ووصف المعارض السورى الموقف الحالى فى بلاده بأنه "معقد جدا ومتشابك"، مشيرا إلى أن الخروج من هذه الأزمة لن يتم إلا بخلق مسارات مختلفة أولها المسار السياسى الذى يؤدى إلى حل عادل فى سوريا وهو ما نصت عليه وثيقة جنيف واتفاقيات فيينا والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأوضح أن الجماعات الإسلامية المتطرفة لا تهدف سوى لإسقاط الدولة على عكس المعارضة الوطنية، مشيرا إلى أن الأنظمة السياسية تتغير وفى النهاية تبقى الدولة لذلك يجب التمييز بين الدولة والنظام السياسى لأن اختلاطهما يعنى فناء سوريا.


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