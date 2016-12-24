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الرئيس السيسي يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

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الرئيس السيسي يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد الرئيس السيسي يهنئ المسيحيين بعيد الميلاد المجيد

>(أ ش أ)

تقدم الرئيس عبد الفتاح ، بأطيب التمنيات وخالص التهانى إلى المسيحيين المصريين وكافة مسيحيى العالم الذين يحتفلون بعيد الميلاد المجيد ليلة الخامس والعشرين من ديسمبر، معرباً عن أطيب أمنياته لهم ولذويهم.

وقال الرئيس السيسى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، اليوم السبت "إنه مع إشراقه ذكرى ميلاد السيد المسيح عليه السلام، رمز المحبة والسلام، فإننا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالدعاء أن يجمع الإنسانية بأسرها على كلمة سواء، ترتكز إلى قيم التسامح والتراحم والسلام التى حملتها رسالة السيد المسيح عليه السلام، وأن تضمنا جميعاً هذه القيم الروحية النبيلة لتعزيز سعينا المشترك، صفاً واحداً، نحو تحقيق الاستقرار والأمان والتقدم فى والعالم أجمع".


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