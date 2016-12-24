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حظك اليوم برج السرطان الأحد 25 ديسمبر 2016

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حظك اليوم برج السرطان الأحد 25 ديسمبر 2016 حظك اليوم برج السرطان الأحد 25 ديسمبر 2016

مهنياً: اعتمد على نفسك ولا تبيّن أمام الزملاء أنك فاقد الثقة بإمكاناتك هذا اليوم

عاطفياً: لا تدع ضغوط العمل تؤثر في علاقتك بالحبيب، فهو يتحيّن فرصة هدوئك ليعبّر عن مدى حبّه لك

صحياً: أنت أقوى من أن تضعف أمام شهية تغريك بالمأكولات المضرّة، قاوم واصمد

ابراج مكتوب

برج السرطان

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

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