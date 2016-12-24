السلطات التونسية تلقي القبض على خلية إرهابية تضم ابن شقيقة منفذ عملية برلين

أعلنت وزارة الداخلية التونسية إلقاء القبض على خلية إرهابية تتكون من ثلاثة عناصر تتراوح أعمارهم بين 18 و27 سنة تنشط بين فوشانة ومعتمدية الوسلاتية بولاية القيروان، على علاقة بالإرهابي “أنيس العامري” مرتكب العملية الإرهابية التي جدّت بمدينة برلين الألمانية.

وذكرت الداخلية التونسية – في بيان اليوم – أن التحقيقات بينت أن من بين أفراد الخلية إبن شقيقة العنصر الإرهابي (العامري) الذي اعترف أنه كان على تواصل مع خاله عبر تطبيق الكتروني للإفلات من المراقبة الأمنية باعتبارها مشفرة وسرية.

وأضافت أن الإرهابي “انيس العامري” استقطب هذا العنصر لتبني الفكر التكفيري وطلب منه مبايعة تنظيم “داعش” الإرهابي حيث قام بتسجيل نص المبايعة وارسالها إلى الإرهابي المذكور بألمانيا عبر التطبيقة المذكورة، كما اعترف بأنّ الأخير أرسل له مبالغ مالية بهوية تخص شخص آخر عن طريق البريد لمساعدته على الالتحاق به والانضمام إلى كتيبة “أبو الولاء” بألمانيا التي أعلمه بأنّه أميرها.

أ ش أ