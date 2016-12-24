العاهل المغربي يأمر بنكيران بتشكيل الحكومة «في أسرع وقت»

أمر العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم رئيس الحكومة المعين عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الجديدة “في أسرع وقت” حيث إنها تأخرت لأكثر من شهرين.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية اليوم السبت أنها علمت من الديوان الملكي أن مستشاري الملك عبد اللطيف المنوني وعمر القباج اجتمعا مع رئيس الحكومة المعين, وأبلغاه بحرص الملك على تشكيل الحكومة الجديدة في أقرب وقت.

كما أبلغ المستشاران الملكيان رئيس الحكومة المعين – خلال اللقاء الذي جرى بمقر رئاسة الحكومة – ب`”انتظار الملك محمد السادس وكافة المغاربة بشأن تشكيل الحكومة الجديدة”.

أ ش أ