السودان يؤكد حرصه على أقصى درجات التعاون مع جوبا

(أ ش أ)

أكد السودان حرصه على تحقيق أقصى درجات التعاون مع جنوب السودان، لتلافى العديد من المشكلات التى قد تنجم من تدهور العلاقة بين البلدين، مشددا على أن العلاقة مع جوبا تعد فى أعلى سلم الأولويات بالنسبة لسياسته الخارجية.

وقال وزير الخارجية السودانى الدكتور إبراهيم غندور، فى كلمة له خلال ندوة حول " الأجندة الأفريقية فى قضايا التنمية ما بعد النزاعات" ،الذى عقدت اليوم السبت، إن الخرطوم تتعامل بالصبر الشديد، بالرغم من حجم الخروقات التى تتم من طرف جوبا تجاه الخرطوم، مبرزا أن ذلك ينبع من حجم التأثير السالب الذى يمكن أن يقع على السودان داخلياً وخارجيا، حال التعامل بردود الأفعال.

وأكد أن العلاقة مع الجنوب تعد فى أعلى سلم الأولويات السياسة الخارجية السودانية.

وأشار غندور إلى ، اهتمام رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية بدعم ترشيح السكرتير التنفيذى المكلف للجنة الاقتصادية للأمم المتحدة بأفريقيا، الخبير الاقتصادى السودانى عبدالله حمدوك ، لرئاسة اللجنة .

وأضاف أن، الرئيس عمر البشير أبلغ عدد من القادة الأفارقة بضرورة دعم مرشح السودان، الذى قال إنه الأنسب للمنصب من واقع خبرته الطويلة باللجنة وأحقية السودان، لافتا إلى أنه ناقش الأمر مع نظرائه الأفارقة، بجانب الأمين العام الجديد للأمم المتحدة.