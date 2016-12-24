حملة تجمع 170 ألف دولار لعائلة سائق الشاحنة القتيل في هجوم برلين

نجحت حملة لجمع التبرعات في جمع 170 ألف دولار لعائلة سائق الشاحنة البولندي لوكاس أوربان الذي قتل على ما يبدو أثناء محاولته منع استخدام شاحنته في هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد في برلين يوم الاثنين الماضي.

وبحسب رويترز دشن الحملة السائق البريطاني ديف دونكان يوم الثلاثاء بعد يوم من مقتل أوربان على يد أنيس العامري الذي يعتقد أنه منفذ هجوم الشاحنة والذي لاذ بالفرار ثم قتل في تبادل لإطلاق النار يوم الجمعة.

وقاد العامري الشاحنة بعد استيلائه عليها ليقتحم السوق في برلين مما أسفر عن مقتل 12 شخصا.

وقال أحد أقارب أوربان ويدعى آرييل زورافسكي (37 عاما) إن أوربان عثر عليه مقتولا داخل كابينة قيادة الشاحنة وعلى جثته آثار طعنات وطلق ناري.

وذكرت صحيفة بيلد الألمانية أن تشريح جثة لوكاس أوضح أنه طعن وهو على قيد الحياة على ما يبدو أثناء محاولته شد عجلة القيادة لمنع منفذ الهجوم من قيادة الشاحنة نحو السوق المزدحم.