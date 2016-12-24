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الزمالك ينعى الراحل بدر حداد مدرب قطاع الناشئين بالنادى

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الزمالك ينعى الراحل بدر حداد مدرب قطاع الناشئين بالنادى الزمالك ينعى الراحل بدر حداد مدرب قطاع الناشئين بالنادى

>كتب محمد تهامى زكى

نعى نادى الزمالك، نجم القاعة البيضاء الراحل بدر حداد، الذى توفى اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض.

وكتب الحساب الرسمى للنادى على تويتر: "ينعى نادى الزمالك الكابتن بدر حداد مدرب الزمالك السابق ومدرب قطاع الناشئين ظهر اليوم بعد صراع مع المرض".

 

وكان بدر حداد أحد أشهر مدربى نادى الزمالك على مر التاريخ خاصة فى قطاع الناشئين وكان سببًا فى اكتشاف العديد من المواهب الكبيرة على رأسها الثعلب الصغير حازم إمام وسامى الشيشينى وأمير عبد العزيز ومدحت عبد الهادى ومعتمد جمال وعبد الواحد السيد.

وأقيمت الجنازة عقب صلاة عصر اليوم من مسجد الحامدية الشاذلية ودفن فى مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر، ويقام العزاء بعد غدٍ الاثنين بدار مناسبات الحامدية الشاذلية.

 


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