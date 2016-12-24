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بالفيديو محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ”أسد” حقيقي في مسرحية “أهلا رمضان”

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بالفيديو محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ”أسد” حقيقي في مسرحية “أهلا رمضان” بالفيديو محمد رمضان يفاجئ الجمهور بـ”أسد” حقيقي في مسرحية “أهلا رمضان”

إعتاد محبي وجماهير الفنان “محمد رمضان” على ظهوره الدائم بشكل جديد ينال إعجاب المشاهدين فهو يسعى دائما على الحفاظ  لنجوميته بعد أن حقق هذا العام نجاح كبير للأعمال الفنية التي قدمها من أفلام ومسلسلات وعلى المسرح ويعد الأن من أوئل النجوم المصرية التي تتمتع بشعبية كبيرة على الرغم من بعض الإنتقادات الشديدة التي تواجه وإتهامه بتروج البلطجة.

إلا أنه مستمر في النجاح واثقا في الله كما يقول خاصتا بعد مسلسله الأخير الذي عرض في شهر رمضان الماضي “الإسطورة” الأكثر مشاهدة حتى الأن هذا المسلسل أعطى رمضان دفعة قوية كما رفع أجره حتى أصبح ينافس الفنان الكبير “عادل إمام”.

ونشر أمس رمضان على حسابة الشخصي عبر موقع التواصل الإجتماعي مقطع يظهر جزء من مسرحية “أهلا رمضان” حيث فاجئ النجم الجمهور ومعه أسد حقيقي لأول مرة على خشبة المسرح كما نشر عبر قناته في موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” مقطع فيديو صغير عندما يقوم بضرب العصا التي في يده والدق على خشبة المسرح ليعلن عن بدايتها وتفاعل معه المشاهدين.

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