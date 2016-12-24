أول رد من الفنانة يسرا على عادل امام حول رفضه دخول ابنته الى عالم الفن

شيماء مصطفى

فى تصريحات خاصة الفنانه الشهيره القديرة التي تتميز بجمهورها الكبير جدا فى البرنامج العربي الذي يحمل اسم ET قالت يسرا ان هناك أفلام كثيرة فى مسيرتها السينمائية لم تكن ترضي عنها بالمرة ولكن كان هذا رغم عن أنفها بسبب انها ادوار يختارها المخرج لها وليس هي من تختار لانها كانت شابة صغيرة فى البداية ولكن الفنانة القديرة يسرا ل تفصح عن تلك الاسماء الخاصه بالافلام التي لم ترضي عنها.

واكدت ايضا الفنانه يسرا فى تصريحاتها أن هناك أفلام كثيرة يمكن للإنسان أن لا يرضى عنها وأن لا يحبها ولكن تتفاجأ بأن جمهورك يحبها ففي هذه الحالة أنت لا تقيس الشيئ الا بجمهوره ويستحب تلك الأفلام لأنها نالت اعجاب الجماهير.

أمام مصطلح السينما النظيفة قالت الفنانة يسرا أنها لا تعلم معني ذلك المصطلح، بالإضافة إلى أنها قبلت عادل امام كثيرا وعن تصريحاته أيضا حول رفض ابنته لدخول عالم الفن بسبب القبلات ردت يسرا على ذلك وقالت أنا احترم الاراء، ولكن ابنة الفنان عادل إمام لم ولن تدخل الى عالم السينما المصرية أو العربية نهائياً، وعن نجاحها معا اكدت يسرا أن عادل امام ناجح فى كل شيئ فمن المتوقع ان تروا النجاح الباهر الذي حققناه معاً فى السينما المصرية.

شبكةعيونالإخبارية

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