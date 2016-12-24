الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد غداً طقس صحو إلى غائم جزئياً والرياح معتدلة السرعة بوجه عام تنشط أحيانا فوق البحر نهاراً وتزداد الرطوبة النسبية خلال ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع فرصة لتشكل الضباب / الضباب الخفيف خاصة غرباً.

حركة الرياح .. شمالية شرقية - جنوبية شرقية / 10 - 25/30 كم/ساعة بوجه عام تصل إلى 36 كم/ساعة أحيانا فوق البحر نهاراً.

حالة البحر.. متوسط يضطرب أحيانا نهارا وارتفاع الموج 1 - 3 أقدام قرب الساحل ومن 3 - 4/ 5 أقدام بالعمق يصل إلى 6 أقدام أحيانا نهارا وأعلى مد الساعة 10:16 صباحا وعند الساعة 23:58 مساء وأدنى جزر 17:47 مساء.

درجات الحرارة نسب الرطوبة.

> المدينة العظمى الصغرى العليا الدنيا.

> أبوظبي 28 18 80 45.

> دبي 29 20 75 40 .

> الشارقة 30 17 80 35.

> عجمان 30 19 75 35.

> أم القيوين 31 17 75 35 .

> رأس الخيمة 31 15 70 35 .

> الفجيرة 27 20 75 35.

> العين 31 17 70 25 .

> ليوا 30 16 90 35 .

> الرويس 27 19 95 50 .

> السلع 27 19 95 50.

> دلما 26 20 90 60 .

> طنب الصغرى 25 19 85 60 .

> طنب الكبرى 25 19 85 60 .

> أبوموسى 26 20 80 55.