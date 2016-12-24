مصادر بالتعليم عن أزمة "مدارس اللغات": اتجاه لتعريب امتحان الجيولوجيا

كتب محمود طه حسين

كشفت مصادر مسؤولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن أن هناك اتجاهًا قويًّا وموافقة شبه مبدئية من الوزارة، على السماح لطلاب مدارس اللغات بالإجابة على امتحان مادة الجيولوجيا باللغة العربية، وذلك بعد حالة الغضب العارمة بين طلاب الثانوية العامة بمدارس اللغات الرسمية، عقب قرار الوزارة بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285 وإلزام الطلاب بامتحانها باللغة الإنجليزية.

وأضافت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الوزارة رأت أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحان الجيولوجيا باللغة الإنجليزية العام الماضى بلغ 19 طالبًا فقط، ومن ثمّ سيتم السماح للطلاب هذا العام بالإجابة عليها باللغة العربية، إضافة إلى أنها سابقة هى الأولى أن يتم الإجابة عليها باللغة الإنجليزية، لافتة إلى أنه تحقيقًا لمبدأ المساواة سيتم إقرار الإجابة باللغة العربية، وأن هناك مفاوضات تمت بين أعضاء مجلس النواب ومسؤولى وزارة التربية والتعليم فى هذا الشأن.

كانت الأيام الماضية قد شهدت حالة من التوتر بين وزارة التربية والتعليم، وطلاب المدارس الرسمية للغات وأولياء أمورهم، بعد قرار وزير التربية والتعليم، الدكتور الهلالى الشربينى، بتفعيل المادة 15 من القرار الوزارى رقم 285، بشأن أداء الطلاب للامتحانات باللغة الإنجليزية، وهو ما تسبب فى حالة من الغضب بين الطلاب وأولياء أمورهم، نظموا على أثرها وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة قبل أيام.