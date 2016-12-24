5 لاعبين وحارس على دكة الزمالك أمام الشرقية

كتب أحمد توفيق

يدخل الزمالك، مواجهة الشرقية، المقرر لها مساء اليوم، على استاد بتروسبورت، بـ6 لاعبين فقط على مقاعد البدلاء فى المواجهة التى تجمع الفريقين، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع الرابع بمنافسات الدورى الممتاز.

رفض جهاز الزمالك، استدعاء أحد اللاعبين بعد استبعاد باسم مرسى للإصابة بشد فى العضلة الضامة واكتفى بوجود السداسى: "عمر صلاح فى حراسة المرمى، حسنى فتحى وإسلام جمال وستانلى وشيكابالا وأحمد جعفر".

يُذكر أن الزمالك سيخوض مواجهة الشرقية بتشكيل مكون من: "أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقى السعيد وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت فى خط الوسط، محمد إبراهيم ومايوكا فى خط الهجوم".

فيما يغيب عن الزمالك على جبر ومحمود حمدى الونش ومحمود عبد العاطى دونجا وطارق حامد للإيقاف بخلاف باسم مرسى وأيمن حفنى للإصابة بجانب استمرار غياب الثنائى المصاب مصطفى فتحى وعلى فتحى المتواجد فى ألمانيا للتأهيل بجانب استبعاد محمد مجدى ومحمد مسعد لعدم الوصول للجاهزية الكاملة بجانب استبعاد فنى لرمزى خالد بخلاف تواجد أحمد توفيق فى التجنيد.