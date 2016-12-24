بالصور.. الشحات مبروك وبج رامى يسلمان جوائز البطولة الدولية لكمال الأجسام

كتب أحمد طارق

وصل منذ قليل الشحات مبروك بطل العالم فى كمال الأجسام، والبطل المصرى رامى السبيعى "بج رامى"، الصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولى، التى تحتضن بطولة أحمد على الدولية لكمال الأجسام والفيزيك.

وسلم البطلان "الشحات مبروك وبج رامى" الأبطال الفائزين الجوائز، بعد التأهل للدور النهائى، حيث تأهل 48 لاعبًا من المشاركين بالبطولة التى يرعاها "اليوم السابع".

وأكد سيد بدير رئيس الشركة المنظمة للبطولة، أن البطلان أصرا على الحضور ومؤازرة المشاركين، بعد علمهم بالمنافسة الشرسة التى بدأت من أول أيام البطولة.