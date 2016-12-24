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غدًا..محاكمة 227 متهمًا فى أحداث الذكرى الثالثة للثورة

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غدًا..محاكمة 227 متهمًا فى أحداث الذكرى الثالثة للثورة غدًا..محاكمة 227 متهمًا فى أحداث الذكرى الثالثة للثورة

أرشيفية

 

تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة، غدًا، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، محاكمة 227 متهمًا “مُخلى سبيلهم” بقضية أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير.

وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف التى وقعت العام قبل الماضى، بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 أبريل.

وكانت النيابة أسندت الى المتهمين عددًا من الاتهامات من بينها: القتل والشروع فى القتل، والتجمهر واستعراض القوة، والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون.

 

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