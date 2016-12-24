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استئناف نقيب الصحفيين على حكم حبسه..غدًا

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استئناف نقيب الصحفيين على حكم حبسه..غدًا استئناف نقيب الصحفيين على حكم حبسه..غدًا

أرشيفية

تنظر محكمة جنح مستانف قصر النيل، غدًا، استئناف يحيى قلاش، نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة خالد البلشى وجمال عبدالرحيم، على حكم حبسهم عامين بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

وكانت نيابة وسط القاهرة الكلية وجهت لهم اتهام نشر أخبار كاذبة وإيواء شخصين مطلوبين أمنيًا داخل مقر نقابة الصحفيين، في واقعة القبض على “السقا وعمرو بدر” داخل مقر النقابة.

والجدير بالذكر، أن محكمة جنح قصر النيل، أصدرت منذ أيام حكمها بحبس نقيب الصحفيين يحيي قلاش، وعضوي المجلس خالد البلشي وجمال عبد الرحيم، عامين مع الشغل وكفالة 10 آلاف جنيه، بتهمة إيواء مطلوبين أمنيًا.

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