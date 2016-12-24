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بالصور..إزالة 21 بناء مخالف علي أراضي زراعية ببني سويف ‎

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جانب من إزالة التعديات

جانب من إزالة التعديات

 

كتب – محمد شعبان

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، اليوم، برئاسة أحمد دسوقي رئيس المدينة، وبالإشتراك مع قوات الشرطة، 21 حالة تعد علي أراضي زراعية بمساحة 20 قيراط بنطاق المركز.

وتمكنت حملة مكبرة من الوحدة المحلية لقرية شريف باشا، برئاسة شريف أبو الليل، من إزالة 21 حالة تعد بالبناء مقامة بالمخالفة علي أراضي زراعية، علي مساحة 20 قيراط بقرية نعيم.

وقال أحمد دسوقي رئيس المدينة، إن الحملات مستمرة بكشل يومي للقضاء علي المخالفات والتعديات علي الأراضي الزراعية بالمركز.

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