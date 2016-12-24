ألبوم بيونسيه الأول عام 2016

تصدر ألبوم بيونسيه Beyonce الذي يحمل عنوان " Lemonade" لائحة القمة في «استطلاع الاستطلاعات» الذي تنظمه " BBC"، فكان بذلك ألبوم عام 2016.

وتمكّن الألبوم، الذي يعالج قضايا سياسية واجتماعية مثل حقوق السود وهوية المرأة، من التفوق على الألبوم الأخير " Blackstar" للنجم ديفيد بوي David Bowie الذي صدر قبل يومين فقط من وفاته، في كانون الثاني /يناير المنصرم، فيما حلّ في المركز الثالث النجم فرانك أوشن Frank Ocean بفضل ألبومه " Blonde".

يشار إلى أن النتائج اعتمدت على 25 استطلاعاً تناولت "ألبوم العام"، كانت نشرتها أغلبية المجلات والصحف والمدونات ذات التأثير في الموسيقى، ومنح كلّ تسجيل نقاطاً اعتماداً على وضعه في كلّ قائمة.

يشار إلى أن بيونسيه حصلت على 9 ترشيحات في حفل جوائز "غرامي" لتكون أول نجمة تحصل على هذا العدد من الترشيحات في تاريخ الجائزة.

يذكر أن بيونسية ستقدّم عرضاً في حفل جوائز "غرامي" إلى جانب النجمة العالمية أديل Adele المرشحة لـ 3 جوائز في الحفل.

سيلفي تجمع ماريا كاري وبيونسيه

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