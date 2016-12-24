هذا هو اسم طفلة ريان رينولدز وبليك ليفلي الأخيرة

بعد مرور أكثر من شهرين على ولادتها، كشف النجم الأمريكي الشهير ريان رينولدز Ryan Reynolds وزوجته النجمة الأمريكية الحسناء بليك ليفلي Blake Lively عن اسم ابنتهما.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن الثنائي أطلقا اسم اينس Ines على الطفلة الصغيرة، التي تأتي بعد طفلة أولى لهما.

وكانت الطفلة قد ظهرت للمرة الأولى مع عائلتها الأسبوع المنصرم خلال حفل تدشين نجمة على رصيف هوليوود تحمل اسم والدها.

يذكر أن ريان رينولدز البالغ من العمر 40 عاماً وزوجته بليك ليفلي البالغة من العمر 29 عاماً كانا قد أخفيا سابقاً اسم ابنتهما الأولى التي أنجباها في ديسمبر عام 2014، وكشفا بعد ذلك بـ3 أشهر أنّ اسمها جيمس James.

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