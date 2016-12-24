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غدا..محاكمة منفذى الهجوم الإرهابى على فندق بالغردقة

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غدا..محاكمة منفذى الهجوم الإرهابى على فندق بالغردقة غدا..محاكمة منفذى الهجوم الإرهابى على فندق بالغردقة

تعبيرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة غدا الأحد والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة , محاكمة متهمين فى واقعة اتهامهم بتنفيذ الهجوم الإرهابى على فندق “بيلا فيستا” بالغردقة فى يناير الماضى والذى أسفر عن إصابة 3 سائحين بجروح.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسين قنديل وعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى وبسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بامر الاحالة بانهم فى الفترة من 2015 إلى 2016 قاموا بتنفيذ عملية ارهابية بالتواصل مع صديقهم خريج كلية الهندسة المتهم (هارب ) والمنضم إلى تنظيم داعش الإرهابى بسوريا وانضما الية المتهمين أثناء تواجدهما في الغردقة وتواصلوا معه عبر المعلومات الدولية وطلب منهم الانضمام إلى التنظيم وتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف السياح الأجانب المتواجدين بالغردقة.

ووجهت النيابة لهم عدة تهم منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون وحيازة أسلحة نارية وذخيرة والشروع في القتل وحيازة مواد مفرقعة.

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