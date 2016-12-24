MBC مصر تحصد جائزة أفضل في حفل «دير جيست»

كتبت- إنجي لطفي

حصدت قناة ” MBC مصر” جائزة أفضل قناة عامة في مصر خلال عام 2016 في إستفتاء مجلة وموقع “دير جيست” حيث اختار الجمهور في الإستفتاء الذي شارك فيه أكثر من 750 الف شخص قناة ” MBC مصر” لتحتل المرتبة الأولى في مصر كأفضل قناة تليفزيونية.

وتُعد جائزة إستفتاء الجمهور من “دير جيست” الثالثة التي تحصد فيها قناة “MBC مصر” المرتبة الأولى في مصر، حيث فازت القناة بالمركز الأول في استفتاء مؤسسة الأهرام الصحفية كأفضل قناة من وجهة نظر الجمهور وهي الجائزة ذاتها التي حصدتها أيضا في مهرجان القنوات الفضائية في دورته الـسابعة.