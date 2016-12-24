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تخفيض تكلفة الدراسة بالطيران المدني إلى 49 ألف دولار ..وشراء 4 طائرات جديدة

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تخفيض تكلفة الدراسة بالطيران المدني إلى 49 ألف دولار ..وشراء 4 طائرات جديدة تخفيض تكلفة الدراسة بالطيران المدني إلى 49 ألف دولار ..وشراء 4 طائرات جديدة

أرشيفية

مراسل ONA

قرر مجلس إدارة الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران خفض تكلفة الدراسة بكلية الطيران المدني، من 60 ألف دولار إلى 49 ألف دولار ، وذلك يطبق على الدفعة الحالية، والبالغ عددهم 25 طالبًا، وتسدد التكلفة على ثلاث أقساط على مدار العام مدة الدراسة ، للحصول على إجازة طيار تجارى وأهلية الطيران الآلي .

وصرح الطيار اليأس صادق رئيس أكاديمية الطيران المدني أن ذلك يأتي فى أطار خطة الأكاديمية للمنافسة العالمية , وتحويلها إلى مركز أقيليمي وليس محلى ، لاستقبال الدارسين من الدول العربية والإفريقية .

وأضاف الطيار الياس صادق أنه تم تدعيم الأكاديمية بأربع طائرات جديدة فى أطار خطة تحديث طائرات التدريب ، خاصة أن التحديث يؤدى لوفرة اقتصادية وخفض تكلفة الصيانة وقطع الغيار طائرتين بارون 58 بيتش كرافت متعددة المحركات ، وطائرتين بونانزا 38 بيتش كرافت.

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