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محمد بن راشد يحضر أفراح بن حميدان الفلاسي

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محمد بن راشد يحضر أفراح بن حميدان الفلاسي محمد بن راشد يحضر أفراح بن حميدان الفلاسي

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن حميدان الفلاسي بمناسبة زفاف نجليه عبدالله إلى كريمة أحمد محمد بن حميدان الفلاسي ومحمد إلى كريمة حمد محمد بن حميدان الفلاسي.

كما حضر الحفل - الذي أقيم مساء اليوم في قلعة الرمال على طريق دبي العين - معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وحشد من المدعوين والأهل والأصدقاء.

تخلل الحفل فقرات وأهازيج منوعة ابتهاجاً بهذه المناسبة.

 

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