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حبس راكبين 4 أيام لضبطهما بمطار القاهرة بأقراص مخدرة بملابسهم الداخلية

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حبس راكبين 4 أيام لضبطهما بمطار القاهرة بأقراص مخدرة بملابسهم الداخلية حبس راكبين 4 أيام لضبطهما بمطار القاهرة بأقراص مخدرة بملابسهم الداخلية

>كتبت كريم صبحى

أمرت نيابة النزهة الجزئية، برئاسة المستشار شريف معتز، حبس راكبين حاولا تهريب 580 جراما من عقار الترامادول المخدر و60 جراما من عقار تراما لايف، داخل ملابسهما الداخلية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة اشتبهت اليوم، السبت، بالمتهمين، وبتفتيش الراكب الأول ذاتيا عثر على 300 جرام من عقار الترامادول و60 جراما من عقار تراما لايف حيث حاولا اخفائها بملابسة الداخلية، وبتفتيش الراكب الثانى عثر بحوزته على 280 جرام من عقار الترامادول يخفيهما بين طيات ملابسة الداخلية.


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