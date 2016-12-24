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ميدو ناعياً بدر حداد: درب معظم ناشئى الزمالك

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ميدو ناعياً بدر حداد: درب معظم ناشئى الزمالك ميدو ناعياً بدر حداد: درب معظم ناشئى الزمالك

>كتب عمرو جاب الله

نعى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفنى لوادى دجلة، نجم الزمالك الراحل بدر حداد، الذى توفى اليوم، السبت، بعد صراع مع المرض، وحرص عدد كبير من رموز النادى الأبيض على حضور جنازته عصر اليوم.

وكتب "ميدو"، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، "البقا لله فى وفاة واحد ممن دربوا معظم ناشئى الزمالك.. الله يرحم الكابتن بدر حداد".

وكان بدر حداد أحد أشهر مدربى نادى الزمالك على مر التاريخ، خاصة فى قطاع الناشئين، وكان سببا فى اكتشاف العديد من المواهب الكبيرة على رأسها الثعلب الصغير حازم إمام بجانب ميدو.

وأقيمت جنازة نجم الزمالك الأسبق بعد صلاة العصر اليوم بمسجد الحامدية الشاذلية، ويقام العزاء بعد غد الاثنين بدار مناسبات الحامدية الشاذلية.

 


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