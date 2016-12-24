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مايوكا ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام الشرقية

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مايوكا ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام الشرقية مايوكا ومحمد إبراهيم يقودان هجوم الزمالك أمام الشرقية

>كتب أحمد توفيق

أعلن الجهاز الفنى لفريق الزمالك بقيادة محمد حلمى عن التشكيل الذى سيخوض به الفريق مباراة الشرقية المقرر لها فى السابعة مساء اليوم السبت فى اللقاء المؤجل من الجولة الرابعة لمسابقة الدورى.

 

جاء التشكيل على النحو التالي: أحمد الشناوى فى حراسة المرمى، محمد ناصف وأحمد دويدار وشوقى السعيد وأسامة إبراهيم فى خط الدفاع، إبراهيم صلاح ومعروف يوسف وريكو وأحمد رفعت فى خط الوسط، محمد إبراهيم ومايوكا فى خط الهجوم".

 

شهد تشكيل الزمالك العديد من التغييرات حيث عاد إلى التشكيل الأساسى كل من: "أحمد دويدار وشوقى السعيد وصلاح ريكو وأحمد رفعت ومحمد إبراهيم ومايوكا"، وذلك حيث يغيب عدد كبير من عناصر الفريق لأسباب مختلفة وهم:"على جبر ومحمود حمدى الونش ومحمود عبد العاطى دونجا للإيقاف" بخلاف باسم مرسى وأيمن حفنى للإصابة بجانب شعور شيكابالا بالإجهاد ما أدى إلى جلوسه على مقاعد البدلاء.

 


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