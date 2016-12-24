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إهداء جوائز النهار و cbc في “دير جيست” لروح الشهيدة ماجي مؤمن

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إهداء جوائز النهار و cbc في “دير جيست” لروح الشهيدة ماجي مؤمن إهداء جوائز النهار و cbc في “دير جيست” لروح الشهيدة ماجي مؤمن

الطفلة الشهيدة ماجي مؤمن

كتبت – إنجي لطفي

أهدت قنوات cbc والنهار جائزة أفضل قناة أخبار التي حصلت عليها cbcاكسترا إلى روح الطفلة الشهيدة ماجي مؤمن وشهداء الإعتداء الإرهابي الجبان على الكنيسة البطرسية والذي وقع في الحادي عشر من ديسمبر الجاري.

وكانت مؤسسة دير جيست قد أعلنت أمس الجمعة جوائزها لعام ٢٠١٦ وحصلت فيها cbc على أربع جوائز للميس الحديدي وإسعاد يونس ومنى الشاذلي عن برامجهن هنا العاصمة وصاحبة السعادة ومعكم، فضلا عن جائزة cbc اكسترا.

كما حصلت قنوات النهار على جائزتين لأحمد أمين عن برنامج البلاتوه وأفضل قناة دراما للنهار دراما.

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