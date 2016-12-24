حملة تطعيمات وإزالات ببلقاس بالدقهلية

الدقهلية - محمد حيزة

قام اللواء أحمد رأفت، رئيس مركز ومدينه بلقاس، بمحافظة الدقهلية، بترأس حملة أزالة شدة خشبية، لعمل سمل خرساني، على أملاك الدولة بقرية قلابشو. وتم تحرير محضر باسم أبوزيد.ا على مساحة ١٢٠م وتم إزالتها بمعرفة موظفين الوحدة المحلية بالقرية.

كما أقامت الإدارة الصحية بمركز بلقاس، حملة برعاية الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة والسكان بالدقهلية، بعمل متابعة ميدانية للمدارس، خلال حملة القضاء على الديدان المعوية، لجميع تلاميذ المرحلة الإبتدائية، بمركز وقرى بلقاس، تحت شعار أولادنا أمانة نحميهم ونحافظ عليهم.

وقد تم تجريع 53065 طالب، من مستهدف 53229 طالب، بنسبة تغطية 99.7%.