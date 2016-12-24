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السعودية تخطط لاقتراض 126 مليار ريال خلال 2017

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السعودية تخطط لاقتراض 126 مليار ريال خلال 2017 السعودية تخطط لاقتراض 126 مليار ريال خلال 2017

>كتب - أحمد جمعة

تخطط المملكة العربية لاقتراض حوالى 126 مليار ريال (33.6 مليار دولار) من الأسواق العالمية والمحلية خلال 2017.

وأعلن محمد التويجرى، الأمين العام للجنة المالية فى الديوان الملكى السعودى فى تصريحات نقلتها "روسيا اليوم"، السبت، أن المملكة تخطط لاقتراض ما بين 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال) و15 مليار دولار (56.25  مليار ريال) من الأسواق العالمية فى 2017، بالإضافة إلى نحو 70 مليار ريال من السوق المحلى، ليصل الإجمالى إلى 126 مليار ريال.

وأفادت وثيقة رسمية باعتزام السعودية إنفاق 200 مليار ريال (53 مليار دولار) بين 2017 و2020، للمساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى، ضمن خطة دعم قدرات الاقتصاد السعودى للمساهمة فى تحقيق رؤية 2030 وتحفيز للقطاع الخاص على مدى السنوات الأربع المقبلة، فى إطار خطتها الهادفة إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، وفق ما ذكرته.

 

 

 


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