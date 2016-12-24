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بالصور..ضبط راكبين حاولا تهريب 640 جرام من العقاقير المخدرة بمطار القاهرة

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المضبوطات

المضبوطات

تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى من ضبط راكبين حاولا تهريب 580 جرام من عقار الترامادول المخدر، و60 جرام من عقار تراما لايف، وذلك أثناء سفرهما إلى الرياض على رحلة طيران ناس، تم ضبطهما وإلغاء سفرهما واتخاذ الإجراءات القانونية معهما.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار، أنه أثناءاتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على الركاب، تم العثور علي المضبوطات بين الراكبين أثناء سفرهما علي الرحلة، حيث تم ضبط 300 جرام من عقار الترامادول، و60 جرام من عقار تراما لايف،  بحوزة الراكب الأول يخفيهما بين فخدية بملابسه الداخلية، وعلى الجانب الأخر تم ضبط الراكب الثانى بحوزته 280 جرام من عقار الترامادول يخفيهما بين طيات ملابسه الداخلية.

أمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن المطار، باتخاذ الإجراءات القانونية، وإلغاء سفرهما وأحالتهما الي النيابة.

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