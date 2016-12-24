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«قومي الفلاحين» يدعو الحكومة للتدخل لإعادة تسعير المحاصيل الزراعية

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«قومي الفلاحين» يدعو الحكومة للتدخل لإعادة تسعير المحاصيل الزراعية «قومي الفلاحين» يدعو الحكومة للتدخل لإعادة تسعير المحاصيل الزراعية

أرشيفية

دعا المجلس القومى للفلاحين والمنتجين الزراعيين برئاسة الدكتور محمد عبد الرحمن، إلى التدخل لإعادة تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق التوازن ما بين الارتفاع الكبير فى أسعارها وما بين الحصول عليها من الفلاح.

وأكد رئيس قومى الفلاحيين والمنتجين الزراعيين، أن ارتفاع الأسمدة والتقاوى والعمالة جعلت السعر الحالى للمحاصيل غير عادل، ولا يحقق أى أرباح للفلاح للعيش منه هو وأسرته طوال العام.

ووأضاف عبد الرحمن، أن المشاكل التى يعانى منها الفلاح نتيجة عدم التشاور مع ممثلين الفلاحيين الحقيقين قبل إتخاذ قرار تعويم الجنيه، موضحًا أن ما قررته الحكومة من زيادة أسعار بعض المحاصيل، مثل قصب السكر، لا يكفى بعد الارتفاعات الكبيرة فى الأسعار، داعيًا إلى عقد جتماع موسع مع كافة ممثلى الفلاحيين فى لوضع قواعد عادلة للتسعير.

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